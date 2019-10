Le fait du jour: La Commission européenne demande à la Belgique de revoir rapidement sa copie pour son budget 2020. Eclairage avec Pierre-Yves MEUGENS, journaliste à la RTBF. On en parle avec Sophie WILMÈS, ministre du budget et négociatrice pour le MR et Etienne DE CALLATAY, chef économiste d’Orcadia Asset Management.