Le dossier - Ca commence par moi! (Ed. Seuil) 365 gestes écocitoyens. Avec Julien Vidal -...

Ça commence par moi (Ed Seuil). Tester et adopter une action écocitoyenne chaque jour pendant un an, c’est le défi que s’est lancé Julien Vidal. Il a choisi de partager son expérience et a répertorié ses 365 actions sur le site internet cacommenceparmoi.org. Voici un récit de vie au pays de l’utopie écologique à l’énergie contagieuse et à l’optimisme entraînant, accessible et rassembleur.

