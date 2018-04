Le dossier - Communication sur les enjeux de la durabilité - 13/04/2018

Comment aider les entreprises à communiquer sur les enjeux de la durabilité ? L’agence Springtime vient de sortir un livre sur la question qui s’appelle BeGood. Les 160 pages de BeGood présentent l’approche DNS : Do Not Smile (littéralement ne pas sourire), un nom qui se moque gentiment de l’idée selon laquelle le durable est contraignant, rébarbatif et ennuyeux. Pour nous en parler, Sophie Pocet et Christophe Koninckx

