Le mug - Invité 1 : BD « Miss Davis, La vie et les combats de Angela Davis » (Ed. du Rocher) sur Auvio

Le Mug d’ouverture avec le dessinateur Ameziane Hammouche pour sa BD « Miss Davis, La vie et les combats de Angela Davis » (Ed. du Rocher). Née en 1944 à Birmingham en Alabama, où sévissent la ségrégation raciale et les attaques du Ku Klux Klan, Angela adhère au Che-Lumumba Club en 1968 puis au Black Panther Party. La chasse aux communistes ainsi que le programme Cointelpro du FBI ne laissent pas de répit aux activistes afro-américains. Tous les groupes d'opposition sont infiltrés et surveillés. En 1970, suite à l'attaque du tribunal du comté de Marin, Angela Davis deviendra « l'ennemie pub