Ce 22ème album est la suite de L’étoile du matin paru en 2017. Sur fond de chasse à l'homme et de conte russe, entre complots financiers et ressorts boursiers, ce nouvel épisode de Largo Winch renverse les vérités et dévoile les coulisses obscures de la finance ! Avec Philippe Francq aux dessins et Eric Giacometti qui a remplacé Jean Van Hamme au scénario.