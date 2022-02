Le débrief de la semaine - Guerre en Ukraine : le point sur l'évolution de la situation. On en parle avec Coline Maestracci, Doctorante à l'ULB, Mehdi KHELFAT, Responsable éditorial « Monde » à la RTBF; et Nicolas Gosset, Chercheur au Centre d'études de sécurité et défense de l’IRSD et spécialiste de la Russie.