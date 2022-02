Le débrief de la semaine - Vents contraires sur la fin du nucléaire - La Vivaldi engage un accord pour réformer le marché du travail - Un budget serré et des propositions politiques inattendues. On en parle avec Johny Vansevenant, journaliste à la VRT, Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au journal Le Soir, Alain Gerlache, chroniqueur pour la VRT et De Morgen.