Le débrief de la semaine - Que retenir du comité de concertation de ce 3 décembre ? On en parle avec Nathan Clumeck, professeur émérite en maladies infectieuses à l’ULB et au CHU Saint-Pierre, Dimitri Van der Linden, pédiatre-infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc, porte-parole de la task force pédiatrique, membre du Gems et Marc Sirlereau, journaliste à la RTBF.