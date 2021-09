On revient sur le retour des Talibans en Afghanistan et la guerre perdue des Américains. Quelles conséquences géopolitiques? L'Europe doit-elle couper le cordon avec son partenaire américain en matière de défense? On en parle avec Jean-Paul Marthoz, chroniqueur au Soir, Carrie Nooten, correspondante aux Etats-Unis et Mehdi Khelfat, journaliste et responsable éditorial monde à la RTBF.