Déclic - Les séquences : Quelles avancées militaires en Ukraine ? La menace nucléaire des Russes est-elle réelle ? Comment l'OTAN peut y répondre ? sur Auvio

Le débat - Quelles avancées militaires en Ukraine ? La menace nucléaire des Russes est-elle réelle ? Comment l'OTAN peut y répondre ? Avec Julien Pomarède, chercheur au REPI (Recherche et Etudes en Politique Internationale de Science-Po) et à l’ULB, auteur de « La Fabrique de l’OTAN » paru aux éditions de l’Université libre de Bruxelles et Estelle Hoorickx, chercheuse à l’Institut royal supérieur de défense et auteure de l'ouvrage "La Belgique, l’OTAN et la guerre froide" (Ed. Racine)