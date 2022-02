Le débat - Faut-il investir dans les cryptomonnaies ? On en parle avec Avec Naim Cordemans, économiste à la Banque national de Belgique et Thibault Verbiest, Avocat (Metalaw) et auteur de « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les crypto-monnaies sans jamais oser le demander » (Ed. Luc Pire).