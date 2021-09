Le débat - Faut-il légiférer pour imposer l’écriture inclusive ? avec Bénédicte Linard (Ecolo), Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes et Corentin De Salle, directeur scientifique du centre Jean Gol (MR)