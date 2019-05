Le débat du jour - La santé devient-elle un luxe ? - 23/05/2019

La santé devient-elle un luxe ?

Avec

Karine LALIEUX, députée fédérale, présidente du CPAS de Bruxelles et candidate sur la liste PS à la Chambre pour la Région de Bruxelles-Capitale

Jacques BROTCHI, député bruxellois, président du Sénat et candidat suppléant sur la liste fédérale du MR à Bruxelles

Jacques DE TOEUF, président honoraire de l'ABSyM (Association Belge des Syndicats Médicaux)

Jean HERMESSE, secrétaire général de la Mutualité chrétienne

Germain MUGEMANGANGO, porte-parole francophone du PTB et tête de liste PTB à la région wallonne