Le débat du jour - Intelligence artificielle dans la justice : serons-nous bientôt jugés par des...

Intelligence artificielle dans la justice : serons-nous bientôt jugés par des robots ?

Avec:

Jean-Pierre BUYLE, président d’AVOCATS.BE

Adrien VAN DEN BRANDEN, avocat au Barreau de Bruxelles et auteur de l’ouvrage "Les robots à l'assaut de la justice - l'intelligence artificielle au service des justiciables" (Ed. Larcier)

Dominique MOUGENOT, membre de l'association syndicale des magistrats et professeur de procédure civile à l’université de Namur

Yves POULLET, professeur à la faculté de droit de l'université de Namur et ancien recteur