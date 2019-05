Le débat du jour Elections 2019 - Harcèlement scolaire : vers une école de la bienveillance ? -...

Harcèlement scolaire : vers une école de la bienveillance ?



Avec

Joëlle MAISON, cheffe de groupe DéFI à la Fédération Wallonie-Bruxelles et 2ème sur la liste à la Région bruxelloise

Marie-Martine SCHYNS, ministre de l’Education sortante et tête de liste cdH pour la circonscription électorale de Verviers

Barbara TRACHTE, cheffe de groupe Ecolo au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 2ème sur la liste à la Région bruxelloise

Bruno HUMBEECK, psychopédagogue, chercheur à l’Université de Mons