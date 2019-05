Immigration : ouverture ou fermeté ?



Avec

Julie FERNANDEZ FERNANDEZ, députée fédérale et candidate à la Chambre (PS)

Georges-Louis BOUCHEZ, porte-parole de la campagne du MR et candidat sur la liste fédérale en Hainaut

Alain DESTEXHE, député bruxellois et tête de liste à la Chambre à Bruxelles pour les LISTES DESTEXHE

François DE SMET, tête de liste à la Chambre pour DéFI à Bruxelles