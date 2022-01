Les Décodeurs RTBF : Doit-on diffuser des images qui peuvent choquer à la télévision ? sur Auvio

Le weekend passé, une femme a été poussée sur les rails à l’approche du métro par un inconnu. Le chauffeur a activé le freinage d’urgence et fort heureusement, la femme s’en sort sans blessures. Des images de surveillance ont été diffusées via les réseaux sociaux puis relayées par les médias, et sont même sorties de nos frontières.

Pourquoi ces images nous fascinent-elles ? Est-ce leur violence, leur côté spectaculaire ? Pourquoi ont-elles été relayées à ce point ? Quelles précautions ont été prises pour leur diffusion à la RTBF ? Nous ferons également quelques liens avec d’autres images q