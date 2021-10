Les Décodeurs RTBF : France et montée de l’extrême droite : existe-t-il un « système Bolloré » ? sur Auvio

Vincent Bolloré possède Canal+, CNews, Europe1, pour ne citer qu’eux. A chaque fois, une même méthode : l’actionnaire écrème les rédactions, place ses alliés aux postes stratégiques, et influe sur la ligne éditoriale. Il ne faut ni l’attaquer, ni le remettre en question. Et il favorise une orientation bien nette : celle du clash permanent, des opinions tranchées, et plutôt bien à droite. Sa présence grandissante dans le paysage médiatique français pose question : pousse-t-il l’opinion publique vers la droite ? Comment ces médias ont-ils mis sur pieds la « créature Zemmour », qui, de personna