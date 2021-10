Le débat des Décodeurs : Affaire Dutroux, Geneviève Lhermitte, tueurs du Brabant : comment le cinéma et la fiction se réapproprient-ils ces affaires traumatisantes ? Les débatteurs : Angelo BISON, acteur, interprète Guy Béranger dans Ennemi Public, le tueur d’enfants et Jacques-Henri BRONCKART, de Versus Production. Il a produit le film sur l’affaire Geneviève Lhermitte et le film Tueurs, inspiré des tueurs du brabant.