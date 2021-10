Les Décodeurs RTBF : Corée du Sud, une culture faite pour l’export ? sur Auvio

Le débat : Squid Game, Parasites, K-Pop : Corée du Sud, une culture faite pour l’export ? Les débatteurs : NADIRO, présentateur de Shinyusu, émission hebdomadaire de la RTBF diffusée sur Youtube qui traite des cultures asiatiques et Jean-Michel d’HOOP, metteur en scène, passionné de la Corée du Sud, où il mené plusieurs collaborations et représentations avec des acteurs sud-coréens et artistes plasticiens.