Les Décodeurs RTBF : Le journalisme sportif est-il un journalisme comme les autres ? sur Auvio

C’est la période sportive la plus intense que nous vivons depuis le début de la pandémie de Covid 19. Il y a eu Roland Garros, l’Euro de hockey, en ce moment l’Euro de football et de basket, suivront les Jeux Olympiques. L’occasion de s’interroger sur les spécificités du métier de journaliste sportif. Comment travaillent les journalistes qui traitent de l’actualité sportive ? Comment rendre compte de ces événements où règnent certes l’émotion et la beauté du sport, mais aussi l’argent, la communication, et la concurrence entre pays. Quelle déontologie lorsqu’il faut assurer le spectacle ?