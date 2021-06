Les Décodeurs RTBF : L’euro 2021 de football : quels sont les enjeux d’un tel événement médiatique dans une Europe en déconfinement ? sur Auvio

Reportée d’un an en raison de la pandémie, l’Euro 2021 va s’installer dans la vie des européens durant un mois. L’événement est fédérateur, c’est la 3ème compétition sportive la plus regardée au monde derrière les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Les matches de l’Euro seront diffusés sur les médias de la RTBF. Un dispositif important, ici et à l’étranger, a été mis en place, l’un des plus importants depuis le début de la pandémie. Cette année, la compétition se déroule dans 11 villes différentes, avec des stades à moitié remplis, et toujours le risque du coronavirus. Comme