Les Décodeurs RTBF : Le harcèlement des journalistes et les délits de presse sur Auvio

Le débat des Décodeurs :

« Le cyberharcèlement : à quand la fin de l’impunité ? ». A l’occasion de la semaine contre le cyberharcèlement sur les médias de la RTBF, les décodeurs reviennent eux aussi sur ce phénomène. Plus spécifiquement sur le cyberharcèlement des journalistes qui forment une catégorie professionnelle à risque. L’explosion du harcèlement en ligne inquiète, et ce harcèlement peut contraindre certains journalistes à se censurer. On en parle avec Benjamine BOVY, avocate spécialisée en droit pénal au barreau de Bruxelles et Renaud MAES, sociologue chercheur, enseignant à l'Université Saint-Louis et à l'Université libre de Bruxelles, et rédacteur en chef de La Revue nouvelle.