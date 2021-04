Les Décodeurs RTBF : L'affaire Dupont de Ligonnès sur Auvio

LES DECODEURS. François HEUREUX.



C'est le 21 avril 2011 que ce qui deviendra « l'affaire Dupont de Ligonnès » prend une tournure tragique alors que des restes humains sont découverts dans le jardin de cette famille apparemment sans histoire mais dont on a plus de nouvelles depuis deux semaines. La découverte des corps de cinq membres de la famille, la mère et les quatre enfants, et l’évaporation du père, sont de nature à susciter l’intérêt et la curiosité de la presse et du grand public. Cette affaire, toujours non résolue, est un des grands mystères judiciaires de ce 21ème siècle. Depui