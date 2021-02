Les Décodeurs RTBF : Violences sexuelles : temps médiatique et temps judiciaire, la grande fracture ? sur Auvio

Olivier Duhamel, Richard Béry, Claude Levêque, PPDA, Gérard Depardieu… C’est une déferlante depuis quelques temps dans les médias (et la littérature) français : les révélations et accusations de viol ou d’inceste pointant des personnalités célèbres se multiplient.

Les médias enquêtent sur ces questions et il semble que la parole se libère. Pourtant, la justice n’a bien souvent pas encore fait son travail.

Les médias installent-ils une forme de tribunal populaire ? Quelle est leur responsabilité ? Les victimes ont-elles besoin de ces lieux de parole pour être enfin reconnues dans leur sou