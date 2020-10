Le débat des Décodeurs

Caricaturistes, la liberté d’expression en danger ? Les débatteurs : Pierre KROLL, caricaturiste pour le journal Le Soir Patrick CHAPPATTE, caricaturiste pour Le Temps (Suisse), il a travaillé entre autres pour le NYTimes (qui a définitivement arrêté les dessins de presse il y a un peu plus d’un an) et est président de la Freedom Cartoonists Foundation