L'oeil de : Afrique du Sud: des cuisiniers pour nourir la population sur Auvio

En Afrique du Sud, des cuisiniers retroussent leurs manches depuis un an pour aider les familles pauvres. Familles qui souffrent de la faim à cause du Covid et plus récemment, à cause des pillages de magasins, mi-juillet. Malgré les difficultés endurées par les restaurateurs depuis un an et demi, 150 000 Sud-africains ont reçu des repas chauds gratuits. Un cuisinier belge est allé sur place pour porter main forte à la population. Evocation avec Valérie HIRSCH, notre correspondante à Johannesburg.