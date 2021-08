L'oeil de : Le Royaume-Uni convoque une réunion du G7 au sujet de l'Afghanistan sur Auvio

Une rencontre du G7 est organisée au sujet de la situation en Afghanistan, sur demande du premier Ministre britannique Boris Johnson. Qu’attend-t-il de cette rencontre ? Quelles sont les relations entre le Royaume-Uni et les US ? Le retrait des troupes américaines sera-t-il retardé ? Les Etats-Unis représentent le premier partenaire du Royaume-Uni en termes de défense, mais l’inverse est-il vrai ? On fait le point sur la situation avec Chloé GOUDENHOOFT, notre correspondante à Londres.