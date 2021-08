Le porteiro électronique

L'International : dans les grandes villes du Brésil, la figure du gardien d’immeuble, le “porteiro”, est en train de disparaître pour être remplacés par un système électronique, considéré comme plus sûr, plus efficace et surtout moins cher. A São Paulo, Marie NAUDASCHER, notre correspondante, a pu visiter une centrale de contrôle, là où tout se passe, pour assurer cette surveillance à distance des immeubles et de ses allers et venues.