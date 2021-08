En Colombie, grâce au cacao éthique et social, des peuples indiens, des afro-colombiens et des victimes du conflit armé reconstruisent leurs vies détruites par la violence. Même si le cacao colombien ne représente pas plus de 4% du marché mondial, sa qualité attire les meilleurs chocolatiers du monde et notamment des Français. Pour en parler, direction le pays andin avec notre correspondante, Najet BENRABAA.