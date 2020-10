Une personnalité de la RTBF qui partage une passion sur un chef d'oeuvre.

Ce lundi, la séquence du Clic nous emmène en Italie. Plus précisément en Campanie, la région de Naples et Pompéi. Comme partout en Europe, l'épidémie de coronavirus reprend de la vigueur, et le président de la région, Vincenzo de Luca, décide de prendre le problème à bras le corps avec un discours assez politiquement incorrect Julien Covolo.