Daphné VAN OSSEL se penche ce jeudi sur l’avenir d’un domaine qui a explosé ces derniers mois : celui de la visioconférence. On connaît désormais tous Zoom, Teams, ou Skype … Ce matin, on se tourne vers le futur, pour voir quelles grandes innovations on peut attendre à l’avenir. Réalité virtuelle, robots, analyse des émotions… c’est tout un programme.