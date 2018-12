Au programme, des tubes du classique et des morceaux moins connus, juste pour le plaisir de se rendre compte qu’on les aime ou qu’on est heureux de les découvrir. Tosca : opéra, religion, sexe et histoire Un des plus célèbres opéras de Puccini revient à l'Opéra de Liège Présentation : Nicolas BLANMONT

Émission Le Classique du Dimanche