Le cinéma d'animation en Belgique - Épisode 5 - Entrez sans frapper - 16/02/2018

Feuilleton sur le cinéma d'animation en Belgique par Dominick Martinot-Lagarde.



Épisode 5 : le Festival Anima bat son plein, l'occasion pour Entrez sans frapper de se pencher tout au long de cette semaine sur la riche histoire du cinéma d'animation belge. Pour nous raconter cette histoire, Dominick Martinot-Lagarde a rencontré Ben Stassen, producteur, scénariste et réalisateur de films d'animation belge depuis 25 ans. Ben Stassen est le fondateur du studio d'animation 100 % belge nWave Pictures. Et malgré la disproportion des budgets entre Belges et Américains, le film "Ernest et Célestine" a été nominé aux Oscars en 2014.... La question posée dans ce dernier épisode : faut-il nécessairement disposer d'un gros budget pour raconter une belle histoire ? Et vendre un film d'animation ?

