Le cinéma d'animation en Belgique - Épisode 1 - Entrez sans frapper - 12/02/2018

Feuilleton sur le cinéma d'animation en Belgique par Dominick Martinot-Lagarde. Épisode 1 : le Festival Anima bat son plein, l'occasion pour Entrez sans frapper de se pencher tout au long de cette semaine sur la riche histoire du cinéma d'animation belge. Pour nous raconter cette histoire, Dominick Martinot-Lagarde a rencontré Ben Stassen, producteur, scénariste et réalisateur de films d'animation belge depuis 25 ans. Ben Stassen est le fondateur du studio d'animation 100 % belge nWave Pictures. Dans ce premier épisode, il revient sur les débuts de l'image animée, chez nous, avant l'ère numérique Le saviez-vous ? Franquin, Morris et Peyo ont commencé, pendant l'entre-deux-guerres, à faire d'abord du dessin animé, grâce à la Compagnie belge d'Actualité, avant de faire de la BD ? Et en Belgique, grâce à Belvision, dès 1973 nous avons eu "Tintin et le Lac aux requins" ? Un peu avant, en 1971 Lucky Luke et "Daisy Town" ? Et en 1967 : "Astérix le Gaulois"...

Émission Entrez sans frapper