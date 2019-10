Le mug - Invité 1 : Loups Tendres et Loufoques et ses techniques d’animation sur Auvio

Petit décryptage du cinéma d'animation belge et européen à l’occasion de la sortie de Loups Tendres et Loufoques qui sort ce mercredi en salle, et propose un programme de 6 dessins animés avec des des loups, en veux-tu, en voilà dans une large palette de techniques d’animation ! On en parle avec Arnaud Demuynck producteur de tous les films Loups Tendres et Loufoques mais aussi réalisateur de plusieurs des films et Vincent Tavier co-créateur de panique production et producteur mais aussi scénariste d’animation et de fiction. Il est aussi professeur à Namur à la Haute Ecole Albert Jacquard.