Le charbon dans les veines : Episode 1 - Lino sur Auvio

« Le Charbon dans les Veines », un podcast qui ravive la mémoire des premiers acteurs de l’immigration italienne en Belgique : les Mineurs ! Pour les 75 ans de l’accord charbon scellé entre la Belgique et l’Italie, Catherine Tonero et Christophe Bernard sont allés à leur rencontre. Cinq anciens mineurs se livrent sur leur expérience, au crépuscule de leur vie… Autant de témoignages précieux et d’histoires aussi uniques que touchantes. Dans ce premier épisode, nous nous rendons en Italie pour retrouver Lino. Lui a fait ce que beaucoup d'immigrés ont fantasmé, il est retourné vivre dans son pays d’origine où il a fondé un musée de la mine.