Le chanteur-compositeur belge Milow pour son tout nouveau single « Whatever It Takes » qui sort ce jeudi. Milow a souhaité offrir cette nouvelle chanson car, même si on n’oublie certainement pas ce qu’il se passe en ce moment, on a selon lui aussi plus que jamais besoin d’espoir et de légèreté. Un nouveau morceau conçu avec le réalisateur de « No Roots » d’Alice Merton.