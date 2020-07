Des Belges bien barrés : Nabil Ben Yadir - épisode 4 sur Auvio

C'est un des meilleurs représentants du septième art noir/ jaune/ rouge. En trois longs métrages, Nabil Ben Yadir s'est imposé, en Belgique et à l'étranger comme un des réalisateurs qui compte.Après la farce qui fait réfléchir, détricote les clichés et décloisonne les genres (Les Barons), le road trip historique et militant (La Marche) et le thriller glaçant (Dode Hoek), le surdoué reviendra prochainement avec Animals, un film coup de poing sur l'assassinat homophobe du jeune Ihsane Jarfi. En attendant, Nabil Ben Yadir vient nous parler cinéma, poissons, vie saine, et rencontres glamour. Tous les jours dans Le Mug !