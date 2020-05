Matin Première : Et vous dans tout ça ? Le burn-out parental sur Auvio

Hélène MAQUET. Isabelle Roskam et Moïra Mikolajczak, toutes deux spécialistes du burn-out parental à l'UCLouvain, mettaient en place dès le lundi 23 mars une ligne d’appel, le 0471 414 333, pour apporter un soutien aux parents en souffrance psychologique pendant ce confinement. Trois semaines plus tard, on dresse le bilan de cette initiative avec Moïra Mikolajczak, professeure à l'Institut de recherche en sciences psychologiques de l'UCLouvain