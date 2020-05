Hélène MAQUET. Comment les commerçants de proximité ont-ils ou vont-ils se réinventer après cette longue fermeture forcée (en tout cas pour le non alimentaire). La réponse se trouve peut-être dans l’e-commerce. Certains l’ont testé à l’occasion de cette crise sanitaire et l’ont adopté. On en parle avec Isabelle Grippa, CEO de Hub Brussels.