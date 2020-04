Marie VAN CUTSEM répond aux questions des auditeurs. Et le sport dans tout ça ? Les annonces des autorités vendredi dernier dans la foulée du dernier conseil national de sécurité, ont laissé beaucoup de monde perplexe, notamment quant aux activités sportives, autorisées ou pas, comment, et avec qui. On fait le point avec Marc XHONNEUX, directeur de la communication à l’ADEPS