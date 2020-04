Marie VAN CUTSEM. Ce mardi 28 avril, les Éditions Averbode|Érasme lanceront une ligne d'assistance téléphonique et une nouvelle méthodologie pour aider les élèves des écoles primaires et secondaires, les enseignants et les parents à aborder de manière efficace et agréable l'enseignement à distance. On en parle avec Marie VAN CUTSEM.