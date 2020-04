Matin Première : ET vous dans tout ça ? Quid des soins de santé pour les patients hors covid ? sur Auvio

Marie VAN CUTSEM répond aux questions des auditeurs. Quid des soins de santé pour les patients hors covid ? Certaines consultations ayant été suspendues ou tout simplement annulées, les médecins craignent l’arrivée d’une seconde crise sanitaire impliquant des patients qui ne souffrent pas du Covid-19, mais qui ont négligé par la force des choses leurs propres pathologies. L’Absym, Association belge des syndicats médicaux, se réjouit de la décision du Conseil National de Sécurité de redémarrer au plus vite les activités pour les patients non COVID-19 dès le 4 mai prochain. On en parle avec Philippe DEVOS, président de l’Absym.