Françoise BARE tente chaque jour de démêler le vrai du faux parmi toutes les informations qui circulent sur la toile. Ce lundi, on aborde à nouveau la question du masque en tissu, recommandé pour tous et partout à partir du 4 mai. Écharpe, foulard, bandana, … le vrai du faux de ce qu’il faut, ou non, porter.