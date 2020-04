Matin Première : Et vous dans tout ça ? Pas tous égaux dans le confinement ! sur Auvio

Hélène MAQUET. Nous ne sommes pas égaux dans le confinement. C’est une évidence, mais qui mérite d’être rappelée tant l’incompréhension semble totale entre les mieux lotis d’entre nous, et les plus précarisés. Les personnes qui vivent dans ces conditions particulièrement pénibles ont tendance à enfreindre plus régulièrement les règles liées au confinement. Elles se voient régulièrement qualifiées d’irresponsables, ou d’inconscientes, alors que pour eux, c’est quasi une question de survie. On parle des difficultés de ces personnes, de la façon dont leur situation n’a pas été pensée par les autorités avec l’anthropologue Jacinthe MAZZOCHETTI de l’UCLouvain.