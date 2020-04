Matin Première : Et vous dans tout ça ? Coronavirus et maladies auto-immunes sur Auvio

Hélène MAQUET. En cas de maladie auto-immune comme le rhumatisme, la maladie de Crohn, le psoriasis etc., le système immunitaire réagit de manière exagérée contre son propre organisme. Les immunosuppresseurs (les immunomodulateurs) comme la cortisone, le méthotrexate, les médicaments biologiques (adalimumab, infliximab, etc.) inhibent cette réaction exagérée. Qu’en est-il alors ? Est-ce que les malades consommant ces immunosuppresseurs doivent arrêter préventivement de les prendre ? Ou au contraire, doivent-ils surtout maintenir leur traitement ? On en parle avec la Professeure Valérie BADOT, Chef de clinique de Rhumatologie au CHU Brugmann.