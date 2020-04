Maxime PAQUAY. 12,8 milliards d’euros. Voilà ce qu’ont déjà demandé les compagnies aériennes en aides publiques. Mais faut-il vraiment les aider ? Sous conditions sociales et environnementales, répondent les ONG qui ont compilé les chiffres. Non, tout simplement, répondent certains observateurs. Et tant pis pour les faillites.