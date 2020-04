Matin Première : ET vous dans tout ça ? L'impact du télétravail sur Auvio

Hélène MAQUET répond aux questions des auditeurs. Quid de l’impact du télétravail ? Le télétravail génère - aussi - de l’anxiété chez les travailleurs et travailleuses. Le cabinet “Empreinte humaine”, un cabinet conseil en qualité de vie au travail et risques psychosociaux a commandé une étude à la firme Opinion Way sur le télétravail. Cette étude porte sur les salariés français et révèle que 44 % des personnes interrogées se sentent en situation de "détresse psychologique", et un quart d'entre elles est en risque de dépression. On en parle avec Christophe NGUYEN, président d'Empreinte Humaine et psychologue du travail.