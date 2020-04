Hélène MAQUET répond aux questions des auditeurs. Et l’e-commerce dans tout ça ? En cette période de confinement prolongé, nombreux sont ceux qui commande sur Internet. De nombreux colis qui doivent être acheminés d’un point A à un point B. Mais cela demande un effort logistique exceptionnel. Comment cela fonctionne ? On en parle avec Bernard PIETTE, Directeur Général de Logistics in Wallonia.